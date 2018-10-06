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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:57

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında BB Erzurumspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında BB Erzurumspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikda Aytemiz Alanyaspor’da Ceyhun’un ara pasında topla buluşan Fenandes’in ceza alanına girerek çektiği sert şut üstten auta gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Fernandes rakibini geçerek vurdu. Kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan BB Erzurumspor’dan Sunu ceza alanı önündeki Özer’i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haydar’ı geçen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah’ın pasında topla buluşan Auremir, çaprazdan sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada Özer’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sunu sert vurdu ancak top kaleci Haydar’da kaldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, İbrahim Bozbey xx

BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xx, Acka xx, Leo xx, Lokman xx, Auremir xx, Emrah xx, Özer xx, Scuk xx, Kone xx, Taylan xx, Sunu xx

Yedekler: Hakan, Jasmin, Tolga, Hakan Arslan, İbrahim, Tshabalala, Osman, Erhan, Thy

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk x (Haydar dk. 20 xx), Merih xx, Baiano xx, NSkala xx, Barış xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Maniatis xx, Villafanez xx, Bobo xx, Fernandes xx

Yedekler: Kaan, Augusto, Hasan, Taha, Cenk Ahmet, Djalma Campos

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı Kart: Lokman (BB Erzurumspor)
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