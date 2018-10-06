Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında B.B. Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi B.B. Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanatta gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Özer uygun durumda ki Taylan’a pasını verdi. Taylan sert ve düzgün vuruşla topu kaleci Haydar’ın sağından topu ağalara gönderdi. 1-0
58. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Taylan’ın pasıyla buluşan Sunu ceza alanına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
66. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta caza alanı içerisinde topla buluşan Efecan’ın sert şutu kaleci Sehic’te kaldı.
83. dakikada Alanyaspor defansının hücuma çıktığı sırada rakip sahada baskı kuran Lennart Thy araya girerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı Thy’nin şutunda kaleciyi geçen top direkten geri döndü dönen topu defans uzaklaştırdı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençlerler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, İbrahim Bozbey xxx
BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç xxx, Acka xx, Leo xxx, Lokman xxx, Auremir xx, Emrah xx (Tshabalala dk. 82 x), Özer xxx, Scuk xx, Kone xx (Lennart Thy dk. 76 xx), Taylan xxx (İbrahim dk. 69 xx), Sunu xxx
Yedekler: Hakan, Jasmin, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Erhan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk x (Haydar dk. 20 x), Merih xx, Wanderson Baiano x, N’Skala xx, Barış x, Ceyhun xx, Efecan xx (Cenk Ahmet dk. 85 ?), Maniatis x, Villafanez x, Rogerio Bobo x (Djalma Campos dk. 57 x), Fernandes xx
Yedekler: Kaan, Augusto, Hasan, Taha
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Taylan (dk. 54) (B.B. Erzurumspor )Sarı kartlar: Lokman, Sunu, Baiano (B.B. Erzurumspor ), Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)