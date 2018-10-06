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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:56

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde ile Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde ile Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sakho’nun vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. Daha sonra pozisyonu VAR’dan izleyen müsabakanın hakemi golü iptal etti.

14. dakikada Chedjou’nun uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Umut’un şutu Hopf’tan döndü.

22. dakikada Ramazan’ın uzun pasında ceza sahası içerisine hareketlenen Umut’un aşırtma kafa vuruşu kaleci Hopf’un üzerinden filelerle buluştu. 1-0

42. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.

44. dakikada Erdem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa dokunan Putsila’nın vuruşunu kaleci Okan son anda çizgi üzerinden çıkarttı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aurelien Chedjou xx, Iasmin Latovlevici xx, Ramazan Keskin xx, Aytaç Kara xx, Abdullahi Shehu xx, Umut Meraş xx, Bogdan Stancu xx, Diafro Sakho xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M.Emin Sarıkaya, Allano Lima, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Umut Nayir, Ali Akman

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ankaragücü: Johannes Hopf xx, Erdem Özgenç xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Ayhan x (Bakary Kone dk. 38 xx), Tiago Pinto xx, Ricardo Faty xx, Thibault Moulin xx, Thievy Bifouma xx, Anton Putsila xx, Youness Mokhtar x (Kenan Özer dk. 15 xx), İlhan Parlak xx

Yedekler: Kocan Çelikay, Sedat Ağcay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Alessio Cerci, Olanrewaju Kehinde, Erdem Şen

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Umut Meraş (dk. 22) (Bursaspor)
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