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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:03

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eti.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
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Bursaspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada kendi yarı alanından gelen uzun top sonucu kaleci ile karşıya kalan Sakho’nun vuruşunu, Hopf kurtardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Kone’nin ters şutu direkten kornere gitti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma’nın şutu kaleye paralel gitti.

83. dakikada Lima’nın sol çaprazdan ceza sahasına giren Lima’nın şutunu Hopf kornere çeldi.

90. dakikada yeşil-beyazlı takımın kontra atağında Aytaç’ın pasında sol kanattan hareketlenen Latovlevici topu içeriye çevirdi. Rakibinden sıyrılan Lima, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakanın hakemi VAR kararıyla golü iptal etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xxx Ertuğrul Ersoy xx, Iasmin Latovlevici xx, Ramazan Keskin xxx, Aytaç Kara xx, Abdullahi Shehu xx, Umut Meraş xxx (Burak Kapacak dk. 80 x), Bogdan Stancu xx (Allano Lima dk. 56 xx), Diafro Sakho xx (Umut Nayir dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M.Emin Sarıkaya, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ali Akman

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ankaragücü: Johannes Hopf xx, Erdem Özgenç xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Ayhan x (Bakary Kone dk. 38 xx), Tiago Pinto xx, Ricardo Faty xx, Thibault Moulin xx, Thievy Bifouma xx, Anton Putsila x (Alessio Cerci dk. 77 x), Youness Mokhtar x (Kenan Özer dk. 15 xx), İlhan Parlak xx

Yedekler: Kocan Çelikay, Sedat Ağcay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Bakary Kone, Olanrewaju Kehinde, Erdem Şen

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Umut Meraş (dk. 22) (Bursaspor)

Sarı kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)
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