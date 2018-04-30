Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Batalla’nın kullandığı serbest vuruşta topa gelişine vuran Shehu’nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
10. dakikada Batalla’nın ceza alanı içine ortasını Serkan Kırıntılı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
29. dakikada Barış’ın sağ taraftan içeriye yaptığı ortaya gelişine vuran Sow, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Yusuf’un ceza sahası dışından çektiği şutu kale önünde Ertuğrul kafayla ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, Titi xx, Ertuğrul Ersoy xxx, Aziz Behich xx, Abdullahi Shehu xx, Furkan Soyalp xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx, Yusuf Erdoğan xx, Moussa Sow xxx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Emre Taşdemir, Ricardo Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, Mikel Agu, John Bostock, Emmanuel Badu, William Ekong
Teknik Direktör: Mustafa Er
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Ali Turan xx, Eren Albayrak xx, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Volkan Şen xx, Vedat Bora xx, Moryke Fofana xx, Samuel Eto’o xx
Yedekler: Patrik Carlgen, Emrullah Şalk, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Musa Araz, Mustapha Yatabare, Ferhat Öztorun, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Sow (dk. 29), Ertuğrul (dk. 35) (Bursaspor)Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Furkan Soyalp (Bursaspor), Volkan Şen (Atiker Konyaspor)