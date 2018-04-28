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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:28

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikadan sol kanattan Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulunan Saivet’in arka direğe yaptığı ortada Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

35. dakikada Robinho ile paslaşan Emre’nin ceza yayı sağ tarafından sol ayağının içiyle yaptığı vuruş kaleci Hopf’da kaldı.

45. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılan Manu’nun ceza alanı içinden yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural direk dibinde topu kornere gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Boye xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx N’Dinga xx, Hakan Arslan xx, Saivet xx, Emre xx, Robinho xx, Kone

Yedekler: Tolgahan, Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Rybalka, Papp, Serkan, Medjani, Cyriac,

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gençlerbirliği: Hopf, Palitsevich xx, Claro xx, Issah xx, (Rahmettulah dk. 24 x) Pogba xx, Alper xx, Khalili xx, Dialo xx, Manu xx, Sessegnon xx, Jailton x (İlker dk. 24 x)

Yedekler: Taha, Uğur, Yıldırım, Skecic, Murat, Aydın, Deniz, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Hakan Arslan (dk. 18) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Diallo, Issah (Gençlerbirliği)
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