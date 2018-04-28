Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

64. dakikada sağ kanattan Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kaleci Hopf’dan döndü. Dönen topu çaprazdan önünde bulan Kone’nin şutunda kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.

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