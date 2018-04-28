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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:28

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sağ kanattan Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kaleci Hopf’dan döndü. Dönen topu çaprazdan önünde bulan Kone’nin şutunda kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.

66. dakikada Robinho’nun pasında sol kanattan topla buluşan Cyriac’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf’da kaldı.

77. dakikada ani gelişen atakta Robinho’nun ceza sahası önünden şutunu kaleci Hopf son anda kornere gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Boye xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx N’Dinga xx, Hakan Arslan xxx, Saivet xxx (Mert Hakan dk. 80 ?), Emre xx (Hakan Bilgiç dk. 87 ?) Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 65 x)

Yedekler: Tolgahan, Rochet, Muhammet Demir, Rybalka, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Palitsevich x, Claro x, Issah x (Rahmettulah dk. 24 x) Pogba x, Alper xx, Khalili x, Dialo xx (Aydın dk. 56 x), Manu xx, Sessegnon xx, Jailton x (İlker dk. 24 x)

Yedekler: Taha, Uğur, Yıldırım, Skecic, Murat, Aydın, Deniz, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Hakan Arslan (dk. 18) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Diallo, Issah, Alperi, Pogba (Gençlerbirliği)
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