Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (İlk yarı)

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1
22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho’nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük’ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guılherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx, Issam Chebake xx, Mina xx, Muniru xx, Rahman xx
Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra, Ahmet İldiz, Murat Akça, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjanı xx, Mattıas xx, Robınho xx, Muhammet xx, Dos Santos xx, Rybalka xx, Hakan xx, Oliveira xx, Emre xx, Ziya Erdal xx
Yedekler: Tolgahan, Kone, Uğur, Erdoğan, Paul Papp, İlker, Torje, Alvarez
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Mina (dk. 11) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve dk. 24) (Demir Grup Sivasspor)Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos (DG Sivasspor)