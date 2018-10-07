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07 Ekim 2018 Pazar 14:29

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (İlk yarı)

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - DG Sivasspor: 3 (İlk yarı)
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Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1-1

22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho’nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük’ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Malatya

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mehmet Kısal xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Guılherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Donald xx, Aleksic xx, Issam Chebake xx, Mina xx, Muniru xx, Rahman xx

Yedekler: Ertaç, Abdulsamed, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra, Ahmet İldiz, Murat Akça, Mustafa, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Medjanı xx, Mattıas xx, Robınho xx, Muhammet xx, Dos Santos xx, Rybalka xx, Hakan xx, Oliveira xx, Emre xx, Ziya Erdal xx

Yedekler: Tolgahan, Kone, Uğur, Erdoğan, Paul Papp, İlker, Torje, Alvarez

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mina (dk. 11) (E. Yeni Malatyaspor), Muhammet Demir (dk. 17), Robinho (dk. 22 ve dk. 24) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Ziya Erdal, Dos Santos (DG Sivasspor)
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