Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ taraftan Isla’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew, Slimani ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü.
19. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak Reyes’e çarparak, üst direğin yanından kornere gitti.
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Slimani’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
38. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter’in sektirdiği topu Mossoro önünde buldu. Ceza sahası içi kale önünde Mossoro’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada ceza yayı üzerindeki Ayew’in kafa pasında Slimani düzelterek vuruşunu yaptı. Kaleci Mert’ten dönen topu sol tarafta önünde bulan Eljif Elmas’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali’nin sert vuruşunda Eljif’e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert son anda çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Harun xx, Reyes x, Skrtel xx, Neustadter x, Isla x, Jailson x, Eljif xxx, Hasan Ali xx, Ayew xx, Slimani xx, Frey x
Yedekler: Berke, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Soldado, Mehmet Ekici, Şener, Barış Alıcı, Valbuena, Benzia, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Phillip Cocu
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx, Visca xx, Napoleoni xx, Mossoro xx, Adebayor xx
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Bajic, Elia, Soner Aydoğdu, Jojic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör: Abdullah AvcıSarı kartlar: Reyes, Neustadter (Fenerbahçe), Da Costa (Medipol Başakşehir)