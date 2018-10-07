SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 18:54

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık skorla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ taraftan Isla’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew, Slimani ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten döndü.

19. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak Reyes’e çarparak, üst direğin yanından kornere gitti.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Slimani’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter’in sektirdiği topu Mossoro önünde buldu. Ceza sahası içi kale önünde Mossoro’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerindeki Ayew’in kafa pasında Slimani düzelterek vuruşunu yaptı. Kaleci Mert’ten dönen topu sol tarafta önünde bulan Eljif Elmas’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali’nin sert vuruşunda Eljif’e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert son anda çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Harun xx, Reyes x, Skrtel xx, Neustadter x, Isla x, Jailson x, Eljif xxx, Hasan Ali xx, Ayew xx, Slimani xx, Frey x

Yedekler: Berke, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Soldado, Mehmet Ekici, Şener, Barış Alıcı, Valbuena, Benzia, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx, Visca xx, Napoleoni xx, Mossoro xx, Adebayor xx

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Bajic, Elia, Soner Aydoğdu, Jojic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Reyes, Neustadter (Fenerbahçe), Da Costa (Medipol Başakşehir)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku