Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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