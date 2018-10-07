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07 Ekim 2018 Pazar 20:03

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)48. dakikada sağ taraftan Isla’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eljif’in yaptığı...

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Isla’nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eljif’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

57. dakikada sağ taraftan Visca’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elia’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Mossoro’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jojic’in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Isla’nın ortasında topa kale önünde Eljif vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa tekrar önüne alan Eljif’in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan Jojic’in yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Harun xx, Reyes x (Mehmet Topal dk. 65 x), Skrtel xx, Neustadter xx, Isla xx, Jailson xx, Eljif xx (Soldado dk. 81 ?), Hasan Ali xx, Ayew xx, Slimani xx, Frey x (Benzia dk. 59 x)

Yedekler: Berke, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Şener, Barış Alıcı, Valbuena, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can xx (Jojic dk. 64 x), Visca xx, Napoleoni xx (Elia dk. 46 xx), Mossoro xx, Adebayor xx (Bajic dk. 79 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Soner Aydoğdu, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Reyes, Neustadter, Soldado, Isla (Fenerbahçe), Da Costa, İrfan Can, Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)
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