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23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 4-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 4-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert sert bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı.

54. dakikada atılan uzun topta Soldado, geride kalan Hasan Ali’ye indirdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak Boffin gole izin vermedi.

62. dakikada Fenerbahçe kaptığı topla çok hızlı çıktı. Giuliano, Dirar’ı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yeniden Giuliano’ya pasını verdi. Brezilyalı futbolcu farkı yeniden 2’ye çıkardı. 3-1

81. dakikada Antalyaspor savunmasından seken top Valbuena’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

89. dakikada Emre Güral, savunmanın arkasına sarkan Doukara’yı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Volkan Demirel başarılıydı.

90. dakikada Fenerbahçe’nin baskısı sonuç getirdi. Aatif’in pasında Giuliano, Valbuena’ya bıraktı. Fransız yıldız ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 4-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xx, Dirar xxx (Valbuena dk. 71 xxx), Giuliano xxx, Aatif xxx (Alper dk. 90+1 ?), Soldado xxx (Janssen dk. 72 xx)

Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin x, Celutska x, Djourou x, Diego xx, Sakıb x (Emre Güral dk. 77 x), Hakan Özmert xx, Yekta x (Jevtovic dk. 64 x), Sangare x, Charles x (Harun dk. 85 ?), Maicon xx, Doukara x

Yedekler: Ferhat, Ozan, Chico, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Aatif (dk. 14), Soldado (dk. 20), Giuliano (dk. 62), Valbuena (dk. 90) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Djourou, Charles (Antalyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe)
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