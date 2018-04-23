Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

90. dakikada Fenerbahçe’nin baskısı sonuç getirdi. Aatif’in pasında Giuliano, Valbuena’ya bıraktı. Fransız yıldız ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 4-1

62. dakikada Fenerbahçe kaptığı topla çok hızlı çıktı. Giuliano, Dirar’ı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yeniden Giuliano’ya pasını verdi. Brezilyalı futbolcu farkı yeniden 2’ye çıkardı. 3-1

54. dakikada atılan uzun topta Soldado, geride kalan Hasan Ali’ye indirdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak Boffin gole izin vermedi.

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert sert bir şut çekti ancak top az farkla auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 4-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde 4-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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