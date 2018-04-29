Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

36. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı hatalı pasta Feghouli araya girerek topa sahip oldu. Feghouli’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada sol çaprazda Quaresma topla buluştu. Quaresma’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa kale sahası içinde Fernando’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada sol kanattan Talisca’nın pasıyla Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Negredo’nun ceza sahası dışında Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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