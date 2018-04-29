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29 Nisan 2018 Pazar 21:02

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Donk’un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

53. dakikada kaleci Fabri’nin uzun degajında Maicon topu sektirdi. Savunmanın arkasında topla buluşarak ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Babel’in plase vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan arka direğe sekti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Feghouli’nin düzeltip yaptığı vuruşta Medel araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Feghouli’nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, kale önünde Tosic’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken, Tosic kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

66. dakikada Gomis’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Rodrigues’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada ceza yayı üzerinden Linnes, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Topla buluşan Rodrigues’in savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada Lens’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx (Linnes dk. 21 x), Maicon xx, Denayer xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Sinan dk. 78 x), Rodrigues xxx, Belhanda xx (Selçuk dk. 83 ?), Gomis xx

Yedekler: Eray, Boran, Ahmet, Hakan, Ozan, Yasin, Eren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x Pepe xx (Vida dk. 61 x), Tosic x, Adriano x, Medel xx, Tolgay x (Oğuzhan dk. 81 ?), Quaresma x, Babel x, Talisca x, Negredo x (Lens dk. 35 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Gökhan Töre, Mustafa, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Fernando (dk. 24), Rodrigues (dk. 70) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Tosic (dk. 65) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Belhanda, Fernando (Galatasaray) Adriano, Talisca (Beşiktaş)
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