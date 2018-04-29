Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

64. dakikada Feghouli’nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, kale önünde Tosic’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken, Tosic kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan arka direğe sekti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Feghouli’nin düzeltip yaptığı vuruşta Medel araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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