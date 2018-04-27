Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

45. dakikada Poko’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngango düzgün bir vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-0

11. dakikada Gouffran’ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Halil’in şutunda top kaleci Rybka’dan döndü ve Ngando’nun önünde kaldı. Fransız oyuncu müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)11. dakikada Gouffran’ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan...

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