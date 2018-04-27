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27 Nisan 2018 Cuma 21:01

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)11. dakikada Gouffran’ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan...

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe ilk yarıyı 2-0 önde noktaladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Gouffran’ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Halil’in şutunda top kaleci Rybka’dan döndü ve Ngando’nun önünde kaldı. Fransız oyuncu müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada ceza sahası dışından şansını deneyen Ergin Keleş’in vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45. dakikada Poko’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngango düzgün bir vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-0

Stat: Bornova

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx

Göztepe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Wallace xx, Schweclen xx, Poko xx, Castro xx, Ngando xxx, Halil Akbunar xx, Gouffran xx, Ghilas xx

Yedekler: Günay Güvenç, Rotman, Scarione, Demba Ba, Selçuk Şahin, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Enes Durmuş, Tayfur Bingöl, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Talha Sanuç xx, Hakan Aslantaş xx, Kravchenko xx, İshak Doğan xx, Alican Karadağ xx, Murat Akın xx, Cem Özdemir xx, Bliznichenko xx, Leandrinho xx, Ergin Keleş xx

Yedekler: Furkan Kaçar, Berkay Yılmaz, Ahmet Karadayı, Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ngando (dk. 11 ve 45) (Göztepe)

Sarı kart: Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)
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