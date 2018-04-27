Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 5 - Kardemir Karabükspor: 0 (Maç sonucu)

Goller: Ngando (dk. 11 ve 45), Ghilas (dk. 63 ve 77), Demba Ba (dk. 80) (Göztepe)

64. dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Enes Durmuş’un şutunda top direğe çarpıp Ghilas’ın önüne düştü. Cezayirli golcü de meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı ve farkı 3’e çıkardı. 3-0

Göztepeli taraftarlar, 67. dakikada Halil’in yerine oyuna giren Demba Ba’yı topla her buluşmasında ıslıklarken, ‘Burası Göztepe Beşiktaş değil’ şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ba’yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.Göztepeli taraftarlar, 67. dakikada Halil’in yerine oyuna giren Demba Ba’yı topla her buluşmasında...

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