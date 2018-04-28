Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)17. dakikada Mensah’ın sağ kanattan ortasında...

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