Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Mensah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
24. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte Mensah’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan dışarı çıktı.
31. dakikada Aatif’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hasan Ali, bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde pası alan Josef de Souza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, İlhan Depe xx, Trezeguet xx, Mensah xx, Diagne xx
Yedekler: Kadem Burak, Eduok, Ben Youssef, Etoundi, Murillo, Hasan Bilal, Ahmed, Onur, Hakan Demir, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, Hasan xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper xx, Aatif xx, Giuliano xx, Soldado xx
Yedekler: Kameni, Isla, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena, Erten, Oğuz Kaan
Teknik Direktör: Aykut KocamanGol: Josef de Souza (dk. 31) (Fenerbahçe)