Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

90+4. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmadan seken top Janssen’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

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