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28 Nisan 2018 Cumartesi 21:02

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan İlhan’ın düzgün vuruşunda altı pasın içinde Skrtel’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

61. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Soldado’nun kafa vuruşunda top kaleci Eray’ın müdahalesinin ardından kornere gitti.

62. dakikada Mensah’ın pasında sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Şener’in ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda top Veigneau’den geri dönen topa sert vuran Şener’in çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

74. dakikada Giuliano’nun ceza sahası içi sağ taraftan pasında ön direkte topla buluşan Valbuena’nın vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

90+4. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmadan seken top Janssen’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Kasımpaşa: Eray x, Popov xx, Veysel xx, Omeruo x, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, İlhan Depe xx (Eduok dk. 77 ?), Trezeguet xx, Mensah xx (Etoundi dk. 78 ?), Diagne x

Yedekler: Kadem Burak, Ben Youssef, Murillo, Hasan Bilal, Ahmed, Onur, Hakan Demir, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, Hasan xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Alper x (Valbuena dk. 62 xx), Aatif x (Janssen dk. 62 xx), Giuliano xx, Soldado xx (Mehmet Ekici dk. 81 ?)

Yedekler: Kameni, Isla, İsmail, Fernandao, Neto, Erten, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Skrtel (dk. 52 k.k.) (Kasımpaşa), Josef de Souza (dk. 31), Şener (dk. 64), Valbuena (dk. 74), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Alper (Fenerbahçe), Eray, Veysel (Kasımpaşa)
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