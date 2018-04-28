SPOR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:25

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Emre Akbaba’nın ortasında yükselen Welinton’un kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.

33. dakikada savunmanın hatası sonucu sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda kaleci Lung ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

36. dakikada Villafanes’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Taha’nın kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx

Kayserispor: Lung xxx, Lopes xx, Levent xx, Sapunaru xx, Atilla xx, Şamil xx, Deniz x (Mendes dk. 24 x), Boldrin xx, Badji x, Amorim x, Umut xx

Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Kana Bıyık, Espinoza, Erdal, Kravets

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Atytemiz Alanyaspor: Haydar xx, N’Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x, Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx, Fernandes xx

Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Fofana, Barış, Augusto, Efecan, Cenk, Emre Nefiz, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı kartlar: Lopes, Şamil (Kayserispor)
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