Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Emre Akbaba’nın ortasında yükselen Welinton’un kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.
33. dakikada savunmanın hatası sonucu sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda kaleci Lung ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.
36. dakikada Villafanes’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Taha’nın kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx
Kayserispor: Lung xxx, Lopes xx, Levent xx, Sapunaru xx, Atilla xx, Şamil xx, Deniz x (Mendes dk. 24 x), Boldrin xx, Badji x, Amorim x, Umut xx
Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Kana Bıyık, Espinoza, Erdal, Kravets
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Atytemiz Alanyaspor: Haydar xx, N’Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x, Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Fofana, Barış, Augusto, Efecan, Cenk, Emre Nefiz, Wanderson
Teknik Direktör: Mesut BakkalSarı kartlar: Lopes, Şamil (Kayserispor)