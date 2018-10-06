SPOR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:28

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal’in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan’da kaldı.

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane’ye bıraktı. Saadane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdağan xx

Kayserispor: Lung xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx, Bilal xx, Mensah xx, Rotman x, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Mert, Kravets, Varela, Asamoah Gyan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Brabec xx, Saadane xx, Boldrin xx, Samudio x, Ali Çamdalı xx, Umar xx (Süleyman dk. 7 xx), Musa Çağıran xx, Vedat Muriç xx

Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Mustafa, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Gladky

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Saadane (dk. 25) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Saadane (Çaykur Rizespor)
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