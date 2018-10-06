Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal’in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan’da kaldı.
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane’ye bıraktı. Saadane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdağan xx
Kayserispor: Lung xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Chery xx, Bilal xx, Mensah xx, Rotman x, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Mert, Kravets, Varela, Asamoah Gyan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Brabec xx, Saadane xx, Boldrin xx, Samudio x, Ali Çamdalı xx, Umar xx (Süleyman dk. 7 xx), Musa Çağıran xx, Vedat Muriç xx
Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Mustafa, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Gladky
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Saadane (dk. 25) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)Sarı kart: Saadane (Çaykur Rizespor)