Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin’in vuruşunda kaleci Haydar gole izin vermedi.
77. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Mendes topu müsait durumdaki Boldrin’e çıkardı. Boldrin, bekletmeden vuruşunu yaparak takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
81. dakikada Mendes ve Umut’un paslaşmasında savunma topa müdahale etti. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un vuruşunu kaleci Harun çıkardı. Dönen topu takip eden Kravets sol direk dibinde topa dokundu ancak kaleci Harun topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
86. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Douglas, ağlara gönderdi. 1-2
88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada yükselen Umut’un kafa vuruşunda kaleci Haydar köşeye giden topu son anda çıkarmayı başardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Alparslan Dedeş xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx (Kana Bıyık dk. 70 x), Levent xx, Sapunaru x, Atilla x, Şamil x (Kravets dk. 57 x), Deniz x (Mendes dk. 24 xx), Boldrin x, Badji x, Amorim x, Umut xx
Yedekler: Vedat, Erkan, Kucher, Espinoza, Erdal
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Atytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, N’Sakala xx, Welinton xx, Tzavellas x, Gassama xx, Maniatis xx, Emre Akbaba x (Cenk dk. 80 x), Villafanez xx, Taha xx, Douglas xx (Fofana dk. 90 ?), Fernandes xx (Efecan dk. 46 xx)
Yedekler: Ufuk, Berkan, Birol, Barış, Augusto, Emre Nefiz, Wanderson
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Boldrin (dk. 77) (Kayserispor), Efecan (dk. 47), Douglas (dk. 86 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Sapunaru (dk. 85) (Kayserispor)Sarı kartlar: Lopes, Şamil, Umut (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)