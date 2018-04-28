Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

81. dakikada Mendes ve Umut’un paslaşmasında savunma topa müdahale etti. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un vuruşunu kaleci Harun çıkardı. Dönen topu takip eden Kravets sol direk dibinde topa dokundu ancak kaleci Harun topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

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