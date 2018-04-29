SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:05

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Konuk takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Medipol Başakşehir: 4 (Maç sonucu)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Konuk takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Caiçara topla birlikte ceza sahasına girerken pasını Visca’ya aktardı. Visca’nın Yalçın’a vücut çalımı attıktan sonra şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Regattin’in şutu kaleci Volkan’dan döndü ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Mossoro pasını ceza sahasında bulunan Çaiçara’ya aktardı. Caiçara’nın kontrolsüz vuruşunda top Adebayor’un önünde kaldı. Adebayor’un yere düşerken vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

88. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında topa yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’tan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulunan Epureanu topu ağlarla buluşturdu. 1-3

90+1 dakikada Elia’nın pasında topla buluşan Mossorro kayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk x, Mustafa Emre Eyisoy xx, İsmail Şencan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Tiago Pinto xx, Vrsajevic xx, Ceyhun Gülselam xx, Serdar Gürler xx, Regattin xx (Özer Hurmacı dk. 78 x), Lembi xx, Musa Çağıran xx (Umar dk. 71 xx), Cikalleshi xx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Maxsö, Luiz Carlos, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Caiçara xx, Manuel de Costa xx, Epureanu xx, Visca xx, Emre Belezoğlu xx (Gökhan İnler dk. 81 x), Arda Turan xx (Mossoro dk. 46 xx), Elia xx, Mahmut Tekdemir xx, (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Adebayor xx

Yedekler: Mert Günok, Attamah, Bajic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Numan Çürüksu (dk. 42) (Osmanlıspor), Visca (dk. 53), Adebayor (dk. 74), Epureanu (dk. 88), Mossorro (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Serdar Gürler, Lembi (Osmanlıspor), Adebayor, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku