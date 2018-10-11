Stefanos Dedas: “Yeni yabancı kuralı takım kurarken beni etkilemiyor”

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Stefanos Dedas, yeni yabancı kuralı hakkında, “Takım kururken beni etkilemiyor. Benim için yerli oyuncuların katkısı da yabancılar kadar önemli. Onun için bu dengeye dikkat ediyorum” dedi.Tahincioğlu...

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Stefanos Dedas, yeni yabancı kuralı hakkında, “Takım kururken beni etkilemiyor. Benim için yerli oyuncuların katkısı da yabancılar kadar önemli. Onun için bu dengeye dikkat ediyorum” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ile oynayacakları maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Bahçeşehir’de Başantrenör Stefanos Dedas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyleyen Dedas, “Hedeflerimizden biri galibiyetle başlamaktı. Şu an önümüzdeki Galatasaray maçına odaklıyız. Tecrübelerime göre bu ligde her maç önemli. O günkü performans çok önemli. Galatasaray yeni kurulmuş bir takım. Büyük bir camia. Onlar için bir haftadır hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada yansıtmaya çalışacağız” diye konuştu. Dedas, bu sezon Bahçeşehir’de göze hoş gelen, yüksek tempoda oynanan basketbol izleteceklerini söyledi.

Yeni yabancı kuralı hakkında sorulan soruya Yunan çalıştırıcı, “Kafamda büyütmüyorum. Takım kururken beni etkilemiyor. Benim için yerli oyuncuların katkısı da yabancılar kadar önemli. Onun için bu dengeye dikkat ediyorum” diye cevap verdi.

“Her zaman beklentilerin üzerinde takımlar yapmaya çalıştım”

Her zaman beklentilerin üzerinde takımlar yapmaya çalıştığını vurgulayan Dedas, “Antep’te de bunu başardım. Burada da başarmak istiyorum. Geçen sene buraya geldiğimde takım 12. sıradaydı. Geldikten sonra seri galibiyetlerle play-off oynadık. Federasyon Kupası’nı aldık. Süper Lig’e çıktık. Lige çıkmamızı kimse beklemiyordu” şeklinde konuştu.