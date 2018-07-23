SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:32

Steffen Seibert: "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Steffen Seibert: 'Mesut Özil'in kararını saygıyla karşılıyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman medyasının saldırısına uğrayan Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun verdiği bu kararla ilgili Alman hükümetinden ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’ten geldi. Başbakan Merkel’in Özil’e büyük değer verdiğini ifade eden Seibert, "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı’na çok büyük katkılar sundu” şeklinde konuştu.

Mesut Özil’in milli takımdan ayrılmasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle Almanya’nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya’daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya’nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku