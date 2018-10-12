Su altının şampiyon görüntüleri belirleniyor

Bodrum açıklarında dün başlayan ve bugün son gün yarışları yapılan Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nda 2018’in en iyi sualtı fotoğraflar ve videoları belirlenecek. Fotoğraf ve video jürisinin belirleyeceği en...

Bodrum açıklarında dün başlayan ve bugün son gün yarışları yapılan Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nda 2018’in en iyi sualtı fotoğraflar ve videoları belirlenecek. Fotoğraf ve video jürisinin belirleyeceği en iyi görüntülerin sahipleri ödüllendirilecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nda, 62 sualtı görüntüleme fotoğrafçısı, şampiyonluğu getirecek fotoğraf ve videoları çekmek için 2 günde 4 ayrı dalış gerçekleştiriyorlar. Yarışlar, fotoğraf kategorisinde balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde ve video kategorisinde yapılıyor.

Sporcular en iyi sualtı fotoğraflarını çekmek için, Büyük Reef, Küçük Reef, Pınar 1 Batığı ve SG-115 dalış noktalarında mücadele ediyorlar.