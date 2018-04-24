Suat Arslanboğa, Cizre’de halı saha maçı yönetti

Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, Cizre Belediyesi’nin düzenlediği kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının final maçını yönetti.

Cizre Belediyesi’nin düzenlediği halı saha futbol turnuvası final maçını Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa yönetti. Emniyet ve Devlet Hastanesi arasında oynanan futbol maçını Devlet Hastanesi futbol takımı 3-2 kazandı. Arslanboğa zorlu 90 dakika boyunca defalarca sarı kartına başvurdu.

Cizre Belediyesinin daveti üzerine buraya gelip final maçını yöneten Arslanboğa, "Bu bölgede daha önce görev yaptığımız için bölgeyi özlemiştim ve bu vesile ile o günkü anıları tekrardan yaşamış oldum" dedi.

"Bu tür organizasyonlara katılmak gerekiyor"

Maçın ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Suat Arslanboğa, "Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile bize de davet gönderildi. Merkez Hakem Komitesi de final maçı var dediler ve bu final maçını yönettik. Bu bölgede daha önce birçok maçı yönettiğimiz için bölgeyi özledik. Bugün burada olmaktan mutlu oldum. O günkü anılarımızı canlandırdık. Yıllar sonra buraya gelip görev aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra ihmal edilmiş olan bu halkımıza yönelik bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Umarım geçmiş yıllardaki bu yaşanmayanları sosyal projeler adı altında yaşatılır, çünkü bu halkımız her şeyin en güzeline layık. Bu tür organizasyonlarda bu tür gençleri, arkadaşlarımızı mutlu etmek ve katılmak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ise, "Belediye bünyesinde kurumlar arası halı saha futbol turnuvası düzenledik. Bu turnuvanın final maçı da Emniyet ve Devlet Hastanesi arasında gerçekleşti. Biz Cizremizin bu güzelliklerle tanınmasını, tanıtılmasını arzu ediyoruz. Cizreliler de yoğun bir ilgi göstererek bu turnuvaya katıldılar, seyrettiler. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetleri, sportif faaliyetleri de eksik etmiyoruz. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Cizre Belediyesinin düzenlemiş olduğu kurumlar arası halı saha futbol turnuvasında birinci olan Devlet Hastanesi’ne şampiyonluk kupası ve 3 bin 500 TL para ödülü. İkinci olan Emniyet Spor’a kupa ve 3 bin TL ve üçüncü olan Hamidiye Spor’a da kupa ve 2 bin 500 TL para ödülü verildi.

Sporculara madalya ve ödüllerini Kaymakam Faik Arıcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Lokman Ekinci ve Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç verdi.