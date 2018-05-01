Sümer: “Bir oyuncunun kariyerine değil, Trabzonspor’a yararına bakacağız”

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde oyuncunun kariyerine değil Trabzonspor’a yararına bakacaklarını söyledi. Sümer, sezon sonu ayrılık yönünde sinyal veren Burak Yılmaz’la ilgili olarak ise, "Dıştaki bir kısım etkileri ve olaylardan çıkardığı bir sonuçla konuşuyor. Burak’la ciddi ciddi konuşmak lazım" dedi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transferde oyuncunun kariyerine değil Trabzonspor’a yararına bakacaklarını söyledi. Sümer, sezon sonu ayrılık yönünde sinyal veren Burak Yılmaz’la ilgili olarak ise, "Dıştaki bir kısım etkileri ve olaylardan çıkardığı bir sonuçla konuşuyor. Burak’la ciddi ciddi konuşmak lazım" dedi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, şartlara bakıldığında Antalyaspor ile zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek “Bundan galibiyet alma yanında, kendi kaynaklarımızdan katılan oyuncuların performansı ve devamlılığı yönünden de çok iyi ve yararlı bir müsabaka oldu. Bize gelecek konusunda iyi bir ışık verdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

“Uğurcan Çakır’ı küçük yaşına rağmen almak isteyen kulüpler oldu ama biz vermemiştik”

Antalyaspor maçında sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise Sümer, “Uğurcan bizim daha önceki görevimiz sırasında dahil ettiğimiz bir kardeşimiz. Geldiği zaman bile dikkat çekti. Küçük yaşına rağmen almak isteyen kulüpler vardı. Vermedik ben onu tatile gönderdim. Onunla ilgili onu çalıştıran antrenörlerle konuştuğumda her birinin bu yönde iyi bir kaleci olma yönünde işaretleri taşıdığını görüyoruz. Ama deneyim değerinden mahrum olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Son maçta gördüğümüzde öz güven olarak çok ciddi problemleri yok. Teknik becerisi yani sadece elle değil, top tekniğinde de iyi. Bizim zaman zaman ileride oynamasını bile arzu ettiğimiz bir yavrumuz. Gelişmesiyle, gelişeceğine de inanıyoruz. Şu haliyle çok hazır olduğunu söylemek te doğru değil çok iyi bir görüntü vermesine rağmen, gelişir olduğunu düşünüyorum. Tabi bizim bu yönde çok mutlu olduğumuz söyleyebilirim. Önde bulunan kalecimiz Onur da çok başarılı bir kaleci. Onur’un da ona çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem onu hazırlama konusunda hem ona destek verme konusunda, uyarılar ve çalışmalar konusunda çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Zaten kendi ifadeleri de bunu doğruluyor. Bu yönüyle de baktığımızda güzel bir kaleci ilişkileri ve devamlılığı söz konusu” ifadelerini kullandı.

2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan yetenekli kaleciyle ilgili olarak Sümer, “ Şartlara göre sözleşmesiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Trabzonsporlu olması onu istismar konusunda bir gerekçe olamaz. Bu yanlışları çoğunlukla yapıyoruz. Bunlardan kurtulmamız gerekir. Bir özveride bu konuda düşünülmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Bağışlar bir birine güvenin bir göstergesidir”

Başlatılan bağış kampanyası ile ilgili olarak ise Sümer, “Bu bağışlar tabiki Trabzonspor’un mevcut yönetimini doğru hamleler yapabileceği, doğru yatırımlar yapabileceği inancının bir göstergesidir. Katkı yapıyoruz sizin de doğru yapacağınıza inanıyoruz sonucu çıkıyor. Buna bu tarafıyla baktığımızda bağışın kendi değerinden daha fazla bir değer ürettiğini düşünüyorum. Bu güvene camia olarak müthiş bir ihtiyaç vardı. Bu güvene dönük olarak sorumluluğuna uygun olarak yatırımlar ve bir kısım çalışmalar yapma durumu, kabul etmek gerekir en önemli çalışma transferle ilgili olandır” açıklamasında bulundu.

“Kendi kaynaklarımız değerlendirmeye muhtaç”

Sportif başarıya yapılacak olan yatırımın çok önemli olduğunu vurgulayan Sümer, şunları söyledi:

"Bunun içinde bir oyuncunun kariyerine değil Trabzonspor’un hem mevcut durumunu iyi bilmemiz hem bize göre uygunluk değerine göre karar vermemiz, maliyetinin uygunluğu da söz konusu. Böyle oyuncular katacağız. Çok oyuncu değil, yararı değeri olan oyuncular üzerinde duruyoruz. Bu yönde kendi kaynaklarımızdan da bir tamamlamanın iyi bir sonuç vereceği umudunu taşıyoruz. Çünkü o oyuncular daha iyi değerlendirilmeye muhtaç, biraz yalnızlık yaşadıklarını düşünüyorum. Bu oyuncularımızın değerini ortaya çıkartacağız. Oyuncu alımında ihtiyacı da iyi tespit etmemiz lazım. Kalkıpta bizim aynı yere böyle birkaç oyuncu katma gibi bir lüksümüz yok. Yeterince oyuncu, değerince oyuncu ve devamlılığı da dikkate alacağız.”

“Burak Yılmaz’la müşterek bir karara varacağız”

Burak Yılmaz’ın Antalyaspor maçı sonrası "Belki de artık gitme zamanım geldi" şeklinde açıklamaları üzerine ise Sümer, “Burak’la konuşmak gerekir. Bu konudaki bir takım izlenimlerini dile getiriyor. Burak ile bu konuda resmi olarak bir belirleme yok. Dıştaki bir kısım etkileri ve olaylardan çıkardığı bir sonuçla konuşuyor. Burak ile ciddi ciddi konuşmak lazım. Burak’ın kendi yaklaşımına uygun hem kulübün bu konuda yararına uygun müşterek bir karara olayı taşımak lazım. Şuana kadar böyle bir görüşme ve temas olmadı” ifadelerini kullandı.

“Hocamızın hedefini tutturma yolunda bir gayreti var”

Teknik direktör boşluğu olması halinde ne yapabilecekleri noktasında bir hazırlıkları bulunduğunu ancak hiç kimseyle bir temasları olmadığını belirten Sümer, şöyle konuştu:

“Teknik direktör sorunu hemen çözülür gibi bir beklenti içinde değiliz. Çok ciddi bir olaydır. Mevcut hocamızın durumu daha henüz netleşmiş değil, görevdedir. Etik olarakta zaten sen gideceksin diyemezsin. Hocamız çalışıyor. Hedefi var. O hedefi tutturma yönünde bir gayreti var. Bizde ona saygı duyuyoruz. Her şeyiyle beraber kendi düşüncemiz de anlayışımız da böyle bir boşluk olur ise doldurma yönünde ne yapabileceğimiz konusunda bir hazırlığımız da var. Ama bu yönde hiç kimseyle bir temasımız yok.”

“Yaptığımız işe bir bedel biçmiş değiliz”

“90 bin lira maaş alıyor” iddialarına ise Sümer, “Bunlar bir iftira niteliğinde olan şeylerdir. Biz bir kere yaptığımız işe bir bedel biçmiş değiliz. Yönetim Kurulu da bir değerlendirme yapmış değil. Çok iyi niyetle karşılıklı olarak bir hizmeti yerine getirme yönünde bir anlayış ve bir anlaşma düşünce bağlamında gelişmiştir. Bunun maddi şartları hiç konu edilmemiştir. Trabzonspor’a hizmet konusunda ve Trabzonspor’un bizim bilgimiz, ilgimiz ve ilişkimiz yönünde tamamlayıcılık ve bir katılımcılık etkileri yönünde bir kabullenme var. Bunun dışında herhangi bir ücret belirleme şart belirleme gibi öyle bir şey söz konusu olmamıştır. Onun dışında bizim ücret alma ya da almama konusundaki değerimizi kimler belirliyor ? Neye göre belirliyor ? Ne yaptığımız konusunda bir bilgileri mi var ? Bunu değer biçen insanlar için söylüyorum. Ne yazik ki bizim yapmaya çalıştığımız işle ilgili hiçbir bilgisi hiçbir birikimi olmayan insanlar bir değer biçmek kadar böyle hiç hoş olmayan bir davranış ve anlayış içindeler. Bu da Trabzonspor’a zarar verebilecek bir etkiye dönüşüyor” diyerek cevap verdi.