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30 Aralık 2019 Pazartesi 15:18

Süper Lig 17.Hafta Değerlendirmesi ve İddaa Tahminleri

Süper Lig 17.Hafta Değerlendirmesi ve İddaa Tahminleri
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Süper Lig’de 17. Hafta Cuma, cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarla birlikte devre arası tatiline giriyor. Biz de geride kalan 16 haftada takımlar ne yaptı, güncel form durumları nasıl ve bu hafta sonu oynanacak maçlar nasıl sonuçlanır genel bir değerlendirme hazırladık. Takımlar hakkında daha detaylı değerlendirmelerimizi lig hazır tatile girmişken sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşmaya başlayacağız. Bu değerlendirmede Tahminx editörlerinin de katkısıyla haftanın Süper Lig iddaa tahminlerini de paylaşacağız.

Beşiktaş – Gençlerbirliği

Besiktas, Genclerbirligi ile oynadığı iç sahadaki son 20 maçında yenilmedi

Genclerbirligi, takımının en son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu

Genclerbirligi, son 6 maçında en az 2 gol attı

Besiktas, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde 2.5'ten az gol oldu

Besiktas, son 3 maçında en az 2 gol yedi

Beşiktaş geçen hafta Fenerbahçe karşısında çok kötü oynadı, daha farklı da kaybedebilirlerdi. Kaptığı toplarla hızlı oyuncularıyla rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama bunu neredeyse hiç başaramadılar. Bu hafta normal oyun düzenlerine dönmelerini bekliyoruz.

Burak Yılmaz, Jeremain Lens gibi iki önemli eksik oyuncusu var ve forvette Umut Nayir oynayacak, Adem Ljacic ise ilk 11’e dönecek.

Gençlerbirliği çok zor maç kaybediyor son haftalarda, geçen hafta lider Sivasspor karşısında son dakikada galibiyeti kaçırdılar. Gollü maçlar oynuyorlar, ligin de 11 golle en golcü oyuncusu Stancu’nun da katkısıyla gol ortalaması çok iyi durumdaydı ama bu maçta Stancu oynamayacak. Onun yerine Sio’nun forvette oynamasını bekliyoruz.

Stancu’nun oynamayacak olması Gençlerbirliğini beklenenden fazla etkiler, Beşiktaş bu maçı kazanır ve Gençlerbirliği önceki haftaların aksine çok zor gol atar. Beşiktaş kazanır için Süperbetin firması 1.51 oran veriyor ve aynı zamanda 300TL’ye kadar ilk üyelikte bonus alabilirsiniz.

Ankaragücü – Denizlispor

Ankaragucu, takımının en son 7 maçında 2.5'ten fazla gol oldu

Ankaragucu, son 8 maçında en az 2 gol yedi

Ankaragucu, Denizlispor ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu

Ankaragucu, son 10 maçında kazanamadı

Ankaragucu, Denizlispor ile oynadığı iç sahadaki son 13 maçının 12 tanesinde yenilmedi

Ankaragücü son 6 maçında sadece 2 puan alabildi ve ligde 17.sıradalar. Denizlispor bu sezon deplasmanlarda topladığı puanlarla 21 puan aldı ve 11.sırada.

Ev sahibi Ankaragücü ardarda 4 maçı kaybettikten sonra Galatasaray deplasmanında son dakikalarda 2-0’dan 2-2 beraberliği almıştı, ertesi hafta da aynı senaryo Antalya deplasmanında oldu. Mevcut form durumlar bize güven vermiyor. Son 2 hafta her zaman olması beklenen bir durum değil, çok zor gol atıyorlar ve gol yediklerinde puan almaları çok zorlaşıyor.

Denizlispor bu sezon kendi sahasında oynadığı maçlarda kötüydü, deplasman maçlarında ise beklenenden çok daha iyi puan topladılar. Geçen hafta Alanyaspor karşısında 5 gol yediler, bu maçta mutlaka önceliği savunma yapmaları gerektiğini hatırlayarak oynamalarını bekliyoruz ki bu da maç skorunun düşük kalma ihtimalini artırıyor. Biz bu maçta Denizlispor’un kaybetmeden istediğini alarak maçı tamamlamasını bekliyoruz.

Bu maçta karşılıklı gol var oranı Sultanbet firmasında 1.82 olarak belirlenmiş, 1.5 gol üst oranı da 1.25. Sultanbet firması üye olan herkese ilk üyelikte 555TL’ye kadar %100 bonus veriyor.

Trabzonspor – Kayserispor

Kayserispor, son 6 dış sahadaki maçında kaybetti

Kayserispor, takımının en son 7 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu

Trabzonspor, Kayserispor ile oynadığı iç sahadaki son 11 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu

Trabzonspor, son 28 maçının 25 tanesinde yenilmedi

Trabzonspor, Kayserispor ile oynadığı son 10 maçının 8 tanesinde kazandı

Kayserispor, son 7 dış sahadaki maçında en az 2 gol yedi

Trabzonspor, Kayserispor ile oynadığı iç sahadaki son 11 maçının 10 tanesinde en az 2 gol attı

Trabzonspor’da keyifler yerinde, her ne kadar iç sahada Göztepe ve Denizlispor’a sürpriz şekilde kaybetmiş olsalar da son haftalarda ard arda kazanınca telafi ettiler. Sakat oyuncularının da Abdülkadir haricinde iyileştiğini ve takıma döndüğünü söyleyelim.

Kayserispor hem maddi sorunlar yaşıyor, hem de takımı iyi değil. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi sakat oyuncu sayısı da çok fazla. Ankaragücüyle birlikte ligin en zayıf takımı durumundalar, Trabzon deplasmanı puan alabilecekleri en son deplasmanlardan biri.

Biz bu maçta Trabzonspor’dan çok rahat galibiyet bekliyoruz, nesine bu maçta Trabzonspor galibiyetine çok düşük oran verdiği için handikaplı Trabzonspor kazanır seçeneğini değerlendirmenizi öneriyoruz.

Başakşehir – Kasımpaşa

Istanbul Basaksehir, son 14 maçında yenilmedi

Kasimpasa, son 8 maçının 7 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu

Kasimpasa, son 6 maçının 5 tanesinde kaybetti

Istanbul Basaksehir, Kasimpasa ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında kazandı

Kasimpasa, son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol yedi

Istanbul Basaksehir, Kasimpasa ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında en az 2 gol attı

Kasimpasa, son 3 maçında en az 2 gol attı

Başakşehir 30 puanla ligde 2.sırada, Kasımpaşa 15 puanla 15.sırada. Kasımpaşa hücumda yetenekli oyuncuları olan takımlardan ama Başakşehir karşısında daha fazla savunma yapmaları gerekecek ve teknik oyuncularla bunu başaramazlar.

Başakşehir bu maça önemli eksiği olmadan çıkacak ve maçın gollü geçmesini bekliyoruz. Başakşehir maçı zorlanmadan kazanır ve maç belki de haftanın en gollü maçı olabilir.

Galatasaray – Antalyaspor

Galatasaray, son 38 iç sahadaki maçının 37 tanesinde yenilmedi

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında en az 3 gol attı

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 3 maçında kalesinde gol görmedi

Antalyaspor, son 3 dış sahadaki maçında gol atamadı

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde kazandı

Antalyaspor, son 9 maçında kazanamadı

Antalyaspor, takımının en son 3 dış sahadaki maçında 2.5'ten az gol oldu

Galatasaray’da işler iyi gitmiyor ve Fatif Terim’in haftalardır sorunları çözmek için işaret ettiği devre arasına krizsiz girmeleri için bu maçı kazanmaları gerekiyor.

Antalyaspor teknik direktör değişikliği yaptı ama pek işe yaramış gibi görünmüyor. Savunmada kalabalık kalıp Galatasaray’ı zorlamaya çalışacaklar.

Galatasaray şampiyon olduğu sezonlarda takımın liderleri olan Feghouli ve Belhanda düzenine geri döndü, bu maçı zorlansalar da kazanacaklar.

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