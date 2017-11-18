Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Milosevic’in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fofana’nın vuruşunda top savunmadan sekerek kalecinin solundan dışarıya çıktı.

60. dakikada Konyaspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fofana, yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ferhat sol köşeye uzanarak topu kontrol etti.

65. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Friday Eze, yerden vuruşunu yaptı, top savunmadan geri döndü.

66. dakikada Skubic’in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milosevic’in bekletmeden yaptığı vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

72. dakikada Konyaspor’un Bourabia ile ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşunda penaltı noktasına doğru gönderdiği top savunmadan sekerek kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic, yerden pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Topa hareketlenen Fofana’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluştu 1-0.

78. dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Skubic, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktasının gerisindeki Fofana’ya gönderdi. Fofana’nın bekletmeden yerden vuruşunda top savunmada kaldı.

81. dakikada Antalyaspor atağında topla buluşan Menez, ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.

83. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Fofana ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Milosevic’in kafa vuruşunda top kalenin hemen sol tarafından dışarı çıktı.

85. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Samuel Eto’o takım arkadaşı Deniz Kadah ile paslaştıktan sonra topu kontrol etti. Penaltı noktası gerisinden yerden vuruşunu yapan Samuel Eto’o topu ağlarla buluşturarak takımına beraberliği getirdi 1-1.

90+4. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic’in pası ile sağ kanatta topla buluşan Milosevic ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken topa ceza sahası içi sol çaprazında Hadziahmetovic sağ ayağı ile vurdu ancak top sağ kale direğinin hemen üzerinden auta çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xx, Ali Turan xx, Ferhat xx, Bourabia xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Musa Araz xx (Fridey Eze dk. 64 x), Ömer Ali xx (Hadziahmetovic dk. 82 ?), Ezekiel x (Fofana dk. 52 xxx)

Yedekler: Carlgren, Kadir Kaan, Volkan, Filipovic, Moke, Vedat, Evouna

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Harun xx (Menez dk. 78 x), Vainqoueur xx (Yekta dk. 69 x), Marques x (El Kabir dk. 62 x), Nasri xx, Deniz Kadah xx, Samuel Eto’o xxx

Yedekler: Ozan Evrim, Boffin, Musa, Nazim Sangare, Aydın, Emre

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Goller: Fofana (dk. 75) (Atiker Konyaspor), Samuel Eto’o (dk. 85) (Antalyaspor)



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Sarı Kartlar: Ali Çamdalı, Fofana (Atiker Konyaspor), Vainqoueur, Chico (Antalyaspor)