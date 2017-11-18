Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Jorquera’nın ceza sahası dışı sol tarafından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
65. dakikada sağ kanattan Kosanovic’in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Castro’nun şutunda top üstten dışarı gitti.
67. dakikada sağ kanattan Batalla’nın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
85. dakikada Halil’in ceza sahasına ortasında Faty göğsüyle topu kalecisine vermek isterken araya giren Gouffran topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli oyuncunun şutunda kaleci Harun topu güçlükle çeldi.
87. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Batalla’nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada Tayfur’un ara pasında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Gouffran’ın şutunda Harun gole izin vermedi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Erdem Bayık xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ekong xx, Batalla xx, Barış Yardımcı xx, Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Badu xx (Delarge dk. 72 x), Stancu xx, Kembo Ekoko xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Atta, John
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Göztepe: Beto xx, Tanju Kayhan xx (Sabri Sarıoğlu dk. 82 ?), Kadu xx, Traore xx, Kosanovic xx, Castro xx, Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl dk. 88 ?), Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Rotman xx (Axel N’gando dk. 69 x), Jahovic xx
Yedekler: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş, Prince Segbefia, Nabil Ghilas, Ömer Şişmanoğlu
Teknik Direktör: Tamer TunaSarı kartlar: Traore, Jahovic, Rotman (Göztepe)