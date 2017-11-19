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19 Kasım 2017 Pazar 19:57

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
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Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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