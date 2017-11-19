Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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