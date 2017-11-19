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19 Kasım 2017 Pazar 20:24

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada İsmail’in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan dışarı çıktı.

21. dakikada orta sahadan ceza sahası içine giren Mehmet’in şutunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Aatif’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Rochet’in kucağında kaldı.

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janssen’in sert şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası üzerinde Dirar yaptığı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dirar’ın gönderdiği şut kalenin solundan dışarı gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, İsmail xx, Josef xx, Topal xx, Dirar xxx, Giuliano xx, Aatıf xx, Janssen xx

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Yiğithan, Samed, Oğuz, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Rybalka xx, Hakan xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert, Muhammet, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Medjani, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Dirar (dk. 32) (Fenerbahçe)

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