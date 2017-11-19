Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 21:26

Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabaka Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabaka Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada orta sahada topla buluşan Emre’nin savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu alan Bifouma’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

51. dakikada İsmail’in kullandığı köşe vuruşunda içeride oluşan karambolde topla buluşan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

61. dakikada sol kanattan İsmail’in kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu penaltı noktasına gönderdi. Penaltı noktasında kafayı vuran Janssen’in vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topta tekrar kafa vuruşu yapan Janssen’in şutu tekrar direkten döndü. Dönen topta Soldado’nun yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

77. dakikada Soldado ceza sahası içinde kaptığı topu savunma oyuncusunu çalımlayarak plase vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

81. dakikada sağ kanattan Giuliano’nun ceza sahası içine verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Soldado’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustaedter xx, İsmail xx Josef xx, Topal xx (Oğuz dk. 86 ?), Dirar xxx, Giuliano xx, Aatif xx (Soldado dk. 61 xxxx), Janssen xx (Mehmet Ekici dk. 79 x)

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Yiğithan, Samed

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Dyakov xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx, Ziya xx, N’Dinga xx, Rybalka xx (Rıdvan dk. 71 x), Hakan xx, Emre xxx (Cyriac dk. 80 ?), Bifouma xxx, Kone xx (Muhammet dk. 83 ?)

Yedekler: Tolgahan, Galip, Mert, Ergin, Hakan, Cem, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Dirar (dk. 32), Soldado (dk. 61, 77 ve 81) (Fenerbahçe), Bifouma (dk. 47) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Bifouma (dk. 64) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Şener, Mehmet Topal, İsmail (Fenerbahçe), Auremir, Hakan (Sivasspor)

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<