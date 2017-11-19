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19 Kasım 2017 Pazar 15:58

Süper Lig: Geçlerbirliği: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Süper Lig: Geçlerbirliği: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Stephane Badji’nin ceza sahasının dışından sert şutunda kaleci Hopf son anda topu kornere çeldi.

51. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Khalili’nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Aleksandar Scekic’in vuruşunu kaleci kurtardı.

58. dakikada sağ kanattan Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-2

67. dakikada sol çaprazdan ilerleyen Nikola Stojiljkovic’in sert şutunu kaleci Hopf iki hamlede kontrol etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Uğur xx, Mert xx, N’Diaye xx, Ahmet İlhan Özek xx (Elvis Manu dk. 76 xx), Scekic xx, Issah xx (Dialo Guidileye dk. 61 xx), Khalili xx (Vedat Muriç dk. 61 xx), Skuletic xx, Jailton Praiba xx

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Murat Duruer, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Musa Bakkal

Kayserispor: Muammer Yıldırım xx, Tiago Lopes xx (Christian Sapunaru dk. 46 xx), Oleksandr Kucher xx, Kana-Biyik xx, Atila Turan xx (Nikola Stojiljkovic dk. 46 xx), Şamil Çinaz xx, Güray Vural xx, Fernando Bolrin xx, Stephane Badji xx, Umut Bulut xx, Ryan Mendes xx (Levent Gülen dk. 74 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Gonzalo Espinoza, Dejan Meleg, Erdal Öztürk, Bia Mujangi

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica

Goller: Jailton (dk. 33) (Gençlerbirliği, Umut Bulut (dk. 28), Fernando Boldrin (dk. 58) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Tiago Lopes, Muammer Yıldırım, Fernando Boldrin (Kayserispor)

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