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16 Ekim 2018 Salı 14:38

Süper Lig Hakemleri Ara Semineri düzenlendi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi.

Süper Lig Hakemleri Ara Semineri düzenlendi
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Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi.

Seminerin ilk gününde MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime Video Yardımcı Hakem Sistemi’nde görev yapan VAR operatörleri de katıldı. Seminerin ilk günü kondisyon çalışmaları ile sona erdi.

Seminerde bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi. Seminer, öğleden sonra yapılacak kondisyon çalışmaları ile sona erecek.
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