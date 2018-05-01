Süper Lig kulüplerinden 1 Mayıs kutlaması

Süper Lig kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde resmi internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarla İşçi Bayramı’nı kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Süper Lig kulüpleri kutlama mesajı yayınladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi, resmi yayın organlarından İsçi Bayramı’nı kutlayan mesajlar yayınladı.