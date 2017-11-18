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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:53

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
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Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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