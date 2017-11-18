Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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