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18 Kasım 2017 Cumartesi 20:24

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in bekletmeden yaptığı uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

25. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis, topu Eren’e bıraktı. Eren’in dar açıdan yaptığı şutunu kaleci Volkan kurtardı.

42. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca’nın ceza sahasına yaptığı ortada Adebayor’un sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Epureanu xx, Attamah xxx, Clichy xx, Gökhan xx, İrfancan xx, Mossoro xx, Elia xx, Visca xx, Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Kerim, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Denayer xx, Latovlevici xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Tolga xx, Belhanda xx, Eren xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Koray, Rodrigues

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Attamah (dk. 25), Adebayor (dk. 42) (Başakşehir)

Sarı Kart: Fernando (Galatasaray)

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