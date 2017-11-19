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19 Kasım 2017 Pazar 17:28

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Osmanlıspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Osmanlıspor: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7.dakikada sağ kanattan Josue’nin kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran ön direkte kafa vuruşunu yaparak topu kaleci Onur Kıvrak’ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

18. dakikada Pereira’nın uzun kullandığı taç atışında Dame N’Doye ceza alanı içinde topu kafayla arka bölüme Jan Durica’ya indirdi. Jan Durica, voleyle vuruşunda ise kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Osmanlıspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında Anıl Karaer’in kafa vuruşunda kaleci Onur’un çizgi üzerinde çıkardığı top Pereira’nın sırtına çarparak filelere gitti. 0-2

35. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Castillo’nun pasında topla buluşan N’Doye’nin müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın sağından auta çıktı.

39. dakikada Castillo’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde N’Doye’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-2

41. dakikada Onazi’nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın ceza sahasına girerek sert şutunda top filelere gitti. 2-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Onazi xx, Bero xx, Yusuf Yazıcı x, N’Doye xx, Castillo xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Sosa, Volkan Şen, Batuhan, Hubocan, Adulkadir Ömür, Rodallega, Kucka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto x (Anıl Karaer dk. 15 xx), Lawal x, Musa Çağıran xx, Josue x, Serdar Gürler x, Regattin x, Aminu x,

Yedekler: Karcemarskas, Cıkalleshi, Özer Hurmacı, Turgay Hasan Kılıç, Prochazka, Doukara, Koray, Sadeghian

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Musa Çağıran (dk. 7), Pereira (dk. 28 k.k.) (Osmanlıspor), N’Doye (dk. 39), Burak Yılmaz (dk. 41) Trabzonspor

Sarı Kartlar: Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira (Trabzonspor)

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