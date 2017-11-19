Süper Lig: Trabzonspor: 4- Osmanlıspor: 3 (Maç sonucu)

Goller: Musa Çağıran (dk. 7), Pereira (dk. 28 ve 57 k.k) (Osmanlıspor), N’Doye (dk. 39), Burak Yılmaz (dk. 41 ve 90+3 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 70) (Trabzonspor)

90+1. dakikada hakem Ümit Öztürk, Numan’ın Burak Yılmaz’a yaptığı harekete penaltı olarak değerlendirdi.