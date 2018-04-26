Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini ise hakem Fırat Aydınus’un görev yapacağı belirtildi. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecekken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
27 Nisan Cuma
20.00 Göztepe - Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan
28 Nisan Cumartesi
13.30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Nisan Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16:00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazartesi20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık