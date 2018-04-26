SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:12

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklandı.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini ise hakem Fırat Aydınus’un görev yapacağı belirtildi. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecekken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

27 Nisan Cuma

20.00 Göztepe - Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16:00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku