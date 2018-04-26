Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini ise hakem Fırat Aydınus’un görev yapacağı belirtildi. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecekken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

27 Nisan Cuma

20.00 Göztepe - Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16:00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık