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18 Ekim 2018 Perşembe 10:54

Süper Lig’de 9. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cuma

20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

20 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

21 Ekim Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

22 Ekim Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım
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