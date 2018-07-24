Süper Lig’de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti

Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig’in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.Çıkan...

Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig’in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.

Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig’de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, 753 bin 888 Passolig satarak bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 648 bin 886 Elektronik bilet satarak sarı-kırmızılıları takip etti.

Süper Lig’deki takımların sattığı Passolig sayısı;

Galatasaray: 753 bin 888

Fenerbahçe: 717 bin 389

Beşiktaş: 648 bin 886

Trabzonspor: 213 bin 790

Konyaspor: 129 bin 381

Bursaspor: 128 bin 524

Antalyaspor: 97 bin 669

Kayserispor: 60 bin 328

Göztepe: 57 bin 093

Yeni Malatyaspor: 56 bin 235

Medipol Başakşehir: 50 bin 918

Demir Grup Sivasspor: 49 bin 399

Aytemiz Alanyaspor 33 bin 695

Çaykur Rizespor: 32 bin 555

Akhisarspor: 32 bin 418

BB Erzurumspor: 29 bin 410

MKE Ankaragücü: 25 bin 513

Kasımpaşa: 13 bin 248