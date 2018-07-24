SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 14:35

Süper Lig’de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti

Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig’in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.Çıkan...

Süper Lig'de satılan Passolig sayısı 3 milyonu geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Taraftaların stadyumlara girebilmesi için 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya konulan ve bugüne kadar pek çok taraftarın kullandığı Passolig’in satışları devam ediyor. Süper Lig takımlarının sattığı elektronik bilet sayısı 3 milyonu aştı.

Çıkan yasayla birlikte 14 Nisan 2014 tarihinde uygulamaya geçen Passolig’de Spor Toto Süper Lig takımlarının sattığı Passolig sayısı 3 milyon 97 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon ligde taraftarlarını en çok stadyuma çeken kulüp olan Galatasaray, 753 bin 888 Passolig satarak bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 717 bin 389, Beşiktaş ise 648 bin 886 Elektronik bilet satarak sarı-kırmızılıları takip etti.

Süper Lig’deki takımların sattığı Passolig sayısı;

Galatasaray: 753 bin 888

Fenerbahçe: 717 bin 389

Beşiktaş: 648 bin 886

Trabzonspor: 213 bin 790

Konyaspor: 129 bin 381

Bursaspor: 128 bin 524

Antalyaspor: 97 bin 669

Kayserispor: 60 bin 328

Göztepe: 57 bin 093

Yeni Malatyaspor: 56 bin 235

Medipol Başakşehir: 50 bin 918

Demir Grup Sivasspor: 49 bin 399

Aytemiz Alanyaspor 33 bin 695

Çaykur Rizespor: 32 bin 555

Akhisarspor: 32 bin 418

BB Erzurumspor: 29 bin 410

MKE Ankaragücü: 25 bin 513

Kasımpaşa: 13 bin 248
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku