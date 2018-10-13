Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 61 - Pınar Karşıyaka: 57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, taraftarı önünde Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, seyirci desteğini de arkasına alarak rakibini 61-57 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetine imza attı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx
Beşiktaş Sompo Japan: Gibson xx 4, Kenan xxx 6, Buva xxx 6, Erkan xxx 8, Alexander x 1, Benzing xxx 14, Dusan x 2, Burak xx 4, Pressey xx 3, Can Maxim xxx 7, Samet xx 2, Ömer Utku xx 4
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Pınar Karşıyaka: Walker xxx 14, İlkan xxx 11, Henry x 3, Marei xx 10, Berk x 3, Egemen x 2, Gailius xxx 10, Chatman x 4, Görkem x, Erdi x, Tayfun x
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 13-12 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 32-31 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)3. periyot: 51-47 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)