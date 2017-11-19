Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Eskişehir Basket: 66 - Fenerbahçe Doğuş: 85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i 85-66 yendi.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk sayısı Eskişehir Basketli Billy Baron’dan geldi. (3-0). Baron ile hücumda etkili olan siyah-kırmızılı ekibe Fenerbahçe Sinan Güler ve Melih ile bulduğu sayılarla cevap verdi (11-9). Hücumda etkili olan Eskişehir Basket, aradaki farkı 8’e kadar çıkarırken savunmada da rakibine geçit vermedi. Uzaktan atışlarda sayılar bulan Eskişehir ekibine Fenerbahçe Doğuş, Datome ile cevap verdi. Boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyotu 24-25 önde tamamladı. İkinci periyot, her iki ekibin de karşılıklı smaçlarıyla başladı. Hücumda etkinliğini artıran sarı-lacivertli ekip durumu 28-33’e getirdi. Savunmada hata yapmayan Fenerbahçe Ülker, Wanamaker ve Thompson ile sayılar buldu. Mücadeledeki üstünlüğünü artıran Fenerbahçe Doğuş, devreye 38-48 önde girdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Doğuş, üst üste atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı 16’ya çıkardı. Hücumda bir türlü istediğini yakalayamayan Eskişehir temsilcisi, savunmada da yaptığı hatalarla skor 44-61’e geldi. Oyundaki üstünlüğünü iyiden iyiye hissettiren sarı-lacivertli ekip, sayı farkını da 26’ya çıkardı. Fenerbahçe Ülker, üçüncü periyotu da 47-70 önde tamamladı. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, mücadeleden 66-85 önde ayrıldı.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Ali Şakacı xx, Mehmet Serdar Ünal xx

Eskişehir Basket: Berkay 3 x, Yunus Emre x, Jeffrey Ayres xx 11, James Baron xxx 15, Duncan x 4, Buğrahan x 3, Caner Erdeniz x, Rowland xx 17, Marshall x 7, Dorukhan, Kravtsov x 4, Doğan Şenli x, Dorukhan x

Başantrenör: Josep Berrocal

Fenerbahçe Doğuş: Thompson x 2, Nicolo Melli x 5, Melih Mahmutoğlu xxx 20, Wanamaker xx 8, Egehan xx 9, Marko Guduric xx 6, Jan Vesely xx 11, Sinan Güler xx 8, Ali Muhamed x, Ahmet Düverioğlu xx 8, Luigi Datome xx 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 24-25 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 38-48 (Fenerbahçe Doğuş lehine)



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3. Periyot: 47-70 (Fenerbahçe Doğuş lehine