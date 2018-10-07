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07 Ekim 2018 Pazar 17:04

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 70 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 73-70’lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 70 - Anadolu Efes: 73
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Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 73-70’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Buğrahan, Larkin ve Motum’dan bulduğu basketlerle 11-2 öne geçti. Sarı-kırmızılılar periyodun geri kalanında Klobucar ve Erol Can ile hücumda sayılar bulsa da Motum ve Larkin’in sayılarıyla Efes, periyodu 24-13 önde kapattı.

İkinci periyodun başında iki takım da atışlarda isabet kaydedemezken, Galatasaray, serbest atış çizgisinden bulduğu Webster, Harrison ve Hayes’ın 8 sayısı ile farkı indirdi skoru 26-21’e getirdi. Daha sonra son 1 dakika 15 saniye kalan Harrison’ın 3’lüğü ile sarı-kırmızılılar farkı 1’e indirdi (28-27). Son anlarda Dunston ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, devreye 32-28 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında hücumda isabetli oynayan Efes, Larin, Buğrahan ve Motum’un basketleri ile farkı 7’e çıkardı (41-34). Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, hücumda da etkinliğini artırmayınca 47-39 geriye düştü. Son anlarda Efes, Sertaç, Simon ve Buğrahan’ın sayılarıyla periyodu 55-47 üstün tamamladı.

Son periyoda pota altında Sertaç Şanlı’nın bulduğu sayılarla başlayan lacivert-beyazlılar farkı çift hanelere çıkardı (64-52). Daha sonra Harrison ve Webster ile üst üste 3 tane 3’lük bulan Galatasaray farkı 5’e indirdi (66-61). Son 25 saniye kale sarı-kırmızılılar Hayes’ın 3’lüğü ile farkı 2’ye indirdi (68-66). Son anlarda Simon ve Larkin ile serbest atıştan sayılar bulan Efes, parkeden 73-70’lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin en skoreri Anadolu Efes’te 20 sayı oynayan Motum olurken, Galatasaray ise Harrison 16 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Şahin xx, Can Mavisu xx

Galatasaray: Webster xxx 13, Harrison xx 16, Hayes xx 7, Can x, Ege x 5, Erol Can xx 5, Ayberk x, Klobucar xx 8, Auguste xx 8, Göksenin xx 6

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Doğuş x, Metecan x 2, Birkan x, Motum xxxx 20, Sertaç xx 8, Buğrahan xx 10, James Anderson xx 6, Dunston xx 6, Simon x 5

Başantrenör: Ergin Ataman

1.periyot: 24-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 32-28 (Anadolu Efes lehine)

3.periyot: 55-47 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Dunston (Anadolu Efes)
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