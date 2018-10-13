Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - Banvit: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Banvit’i 73-69 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep Karataş Spor Salonundaki zorlu maçta karşı karşıya gelen Gaziantep Basketbol ile Banvit müsabakasında gülen taraf 73-69’luk skorla Gaziantep ekibi oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ikinci galibiyetini alıp puanını 4 yaparken, Banvit ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Gaziantep temsilcisinde Vasiliauskas 18, McKissic 17 ve Jekiri de 15 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Banvit’te ise 15 sayı atan Morgan ile Thornton 14, Rıdvan Öncel de 10 sayı atarak dikkat çeken oyuncular oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Mehmet Şahin xx

Gaziantep Basketbol: Sarunas Vasiliauskas xxx 18, Shaq McKissic xxx 17, Delroy James x 4, Can Öğüt xx 12, Doğan Şenli x 2, Tonye Frank Jekiri xx 15, Orhan Haciyeva x 3, Kadir Bayram x 2, Yunus Çankaya x

Başantrenör: Nenad Markovic

Banvit: Marcus Thornton xx 14, Alex Perez x 5, Stefan Bircevic xx 7, Devin Oliver xx 9, Jordan Morgan xx 15, Metehan Akyel x, Rıdvan Öncel xx 10, Şehmus Hazer x 6, İsmail Cem Ulusoy x, Metehan Akyel x 1, İsmail Cem Ulusoy x, Ragıp Berke Atar x

Başantrenör: Sasa Fılıpovskı

1. periyot: 19-12 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 38-26 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. periyot: 58-45 (Gaziantep Basketbol Lehine)