Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 71 - Banvit: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit’i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı.Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı...

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