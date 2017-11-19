Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 71 - Banvit: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit’i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Kaan Büyükçil xxx
Muratbey Uşak: Hamilton xxx 14, Mutlu Akpınar x 3, Şafak Edge x 5, Calloway x 12, Mutlu Demir x, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 10, Ofoegbu x, Murat Kozan x, Markota xxx 17, Miller x 10
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Banvit: Thomas x 6, Kulig xxx 23, Tolga Geçimx 10, Can Altıntığ x 3, Erkin Şenel x, Metehan Akyel x 1, Vidmar x 7, Rautins xx 10, Rıdvan Öncel xx 9, Taylor xxx 17, Coloiaro x 3, Berke Atar x
Başantrenör: Sasa Filipoovski
1. Periyot: 22-32 (Banvit lehine)
Devre: 40-56 (Banvit lehine)
3. Periyot: 57-82 (Banvit lehine)5 faul: Mutlu Akpınar (Muratbey Uşak)