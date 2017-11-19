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19 Kasım 2017 Pazar 21:37

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 71 - Banvit: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit’i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı.Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 71 - Banvit: 89
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit’i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Kaan Büyükçil xxx

Muratbey Uşak: Hamilton xxx 14, Mutlu Akpınar x 3, Şafak Edge x 5, Calloway x 12, Mutlu Demir x, Tayfun Erülkü x, Carmichael x 10, Ofoegbu x, Murat Kozan x, Markota xxx 17, Miller x 10

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Banvit: Thomas x 6, Kulig xxx 23, Tolga Geçimx 10, Can Altıntığ x 3, Erkin Şenel x, Metehan Akyel x 1, Vidmar x 7, Rautins xx 10, Rıdvan Öncel xx 9, Taylor xxx 17, Coloiaro x 3, Berke Atar x

Başantrenör: Sasa Filipoovski

1. Periyot: 22-32 (Banvit lehine)

Devre: 40-56 (Banvit lehine)

3. Periyot: 57-82 (Banvit lehine)

5 faul: Mutlu Akpınar (Muratbey Uşak)

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