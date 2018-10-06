Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 82 - TOFAŞ: 55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka sahasında TOFAŞ’a 82-55 mağlup oldu.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Alper Özgök xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Pınar Karşıyaka: Walker x 2, Berk Uğurlu xx 10, Gailius xx 11, İlkan Karaman x 1, Marei xxx 16, Chatman xx 7, Egemen Güven x, Erdi Gülaslan 3 x, Tayfun Erülkü xx 5, Görkem Doğan x
TOFAŞ: Harper xxx 13, Garrett xx 7, Mejia xxx 16, Kadji xx 7, Muhsin Yaşar xx 4, Berkan Durmaz xx 4, Barış Ermiş xx 3, Yiğit Arslan xx 8, Muhaymin Mustafa x 4, Withey xx 8, Mert Konuk xx 6, Emre Tanışan x 2
1. Periyot: 11-19 (TOFAŞ lehine)
Devre: 19-43 (TOFAŞ lehine)
3. periyot: 30-61 (TOFAŞ lehine)5 faulle çıkan: Muhsin Yaşar (TOFAŞ)