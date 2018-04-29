Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ: 73 - Eskişehir Basket: 69

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 27. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Eskişehir Basket’i 73-69 mağlup ederek, bu sezonki 21. galibiyetine ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 27. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Eskişehir Basket’i 73-69 mağlup ederek, bu sezonki 21. galibiyetine ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 27. hafta mücadelesinde Eskişehir Basket’i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Josh Owens, Kenny Kadji beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk bölümde rakibin 5-0’lık başlangıcına Kenny Kadji ve Josh Owens ile karşılık verdi. Maçın 5. dakikasını 5-8 geride geçen Bursa temsilcisi, Sammy Mejia, Raymar Morgan ve Muhsin Yaşar’ın basketleriyle 9. dakikada durumu 12-14’e getirse de ilk çeyreği 14-19 geride kapattı.

İkinci periyoda Raymar Morgan’ın 3 sayılık basketiyle hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Sammy Mejia, Pierria Henry ve Raymar Morgan’ın skor katkısıyla maçta dengeyi sağladı. Josh Owens’ın smaçlarının ardından 16. dakikada kaptan Mejia’nın orta mesafeli basketiyle 29-27 öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, çeyreğin son bölümünde Tony Crocker, Josh Owens ve Pierria Henry’nin elinden skor bularak soyunma odasına 38-33 üstün girdi.

TOFAŞ, üçüncü çeyreğin başında Tony Crocker ile 7 sayılık farkı yakalasa da konuk Eskişehir Basket, Duncan-Ayres ikilisinin ürettiği sayılarla 23. dakikada 40-40 eşitliği sağladı. Kenny Kadji’nin serbest atış çizgisinden kaydettiği sayıların ardından Barış Ermiş’in üçlüğüyle üstünlüğünü koruyan Mavi Yeşilli ekip, iki takımın da savunma sertliğini artırdığı son bölümde rakibin sayılarına Morgan, Crocker ve Mejia ile yanıt vererek son periyoda 51-49 önde başladı.

Dördüncü çeyreğin ilk dakikalarında William Baron ve Doğan Şenli’nin basketleriyle 51-53 üstünlük sağlayan Eskişehir Basket önünde taraftarının desteğiyle yeniden hakimiyet kurmaya çalışan TOFAŞ, Raymar Morgan ve Sammy Mejia ile sayılar buldu ancak son 5 dakikaya 56-58 geride girdi. Kaptan Mejia’nın asistinde Morgan, alley-oop smacıyla durumu 58-58’e getirirken, Barış Ermiş ve Sammy Mejia’nın üç sayılık basketleri TOFAŞ Basketbol Takımı’nı 64-63 öne geçirdi. Kenny Kadji ve Tony Crocker’ın hızlı hücumlarıyla bitime 1.16 kala 68-64 üstünlük kuran TOFAŞ, Barış Ermiş’in üçlüğü sonrası Pierria Henry’nin turnike basketiyle sonucu gitti ve parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Eskişehir Basket karşısında TOFAŞ’ta Raymar Morgan 15 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Morgan’ı, 13 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla Sammy Mejia; 11 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla Barış Ermiş takip etti. Mavi Yeşillilerde Pierria Henry 10 sayı; Tony Crocker 8 sayı; Kenny Kadji ve Josh Owens 7’şer sayı; Muhsin Yaşar ise 2 sayıyla katkı verdi.

Üst üste 4., bu sezonki 21. galibiyetini elde eden TOFAŞ Basketbol Takımı ligde sıradaki maçını Fenerbahçe Doğuş ile yapacak. 2 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak 26. hafta erteleme maçı saat 20.30’da başlayacak.